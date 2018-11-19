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17:34 19.11.2018

Крымский экс-депутат Ганыша приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в госизмене

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Крымский экс-депутат Ганыша приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в госизмене

Днепровский районный суд г.Киева приговорил экс-депутата Верховного совета Автономной Республики Крым Василия Ганыша к 12 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщается на сайте прокуратуры АРК, соответствующее решение в поддержку государственного обвинения было принято на заседании суда 19 ноября.

"Это первый приговор по почти 100 обвинительным актам, какие мы направили в суд в отношении крымских чиновников, которые обвиняются в государственной измене. Суд дал оценку нашей работе по документированию и доказательству преступления бывшего депутата, который своими действиями способствовал попытке аннексии полуострова. Мы хотим в очередной раз напомнить изменникам, что рано или поздно их действия получат оценку украинского закона, и мы будем добиваться неотвратимости наказания", - прокомментировал решение суда прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

В суде напомнили, что В.Ганыш участвовал в незаконном заседании Верховного Совета АРК и голосовании за принятие т.н. Конституции Республики Крым, а также в участии в незаконных выборах в Феодосийский городской совет в июле-сентябре 2014 года.

Как сообщалось, В.Ганыш был задержан 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма, а на следующий день арестован. В начале августа расследование по его делу было завершено и направленно в Апелляционный суд Киева для определения подсудности. 14 января 2016 Днепровский районный суд Киева перевел В.Ганиша из СИЗО под домашний арест по состоянию здоровья.

В.Ганыш в 2010-14гг. был депутатом крымского парламента от фракции Партии регионов. Совмещал депутатскую работу с должностью вице-мэра Феодосии, которую он занимал с 2008 года. Был депутатом горсовета Феодосии и Верховной Совета АРК по два созыва.

Теги: #крым #ганыш
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