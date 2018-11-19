События

17:32 19.11.2018

Более 20 нардепов получают компенсацию, хотя имеют жилье в Киеве; Генпрокуратура и САП собрали материалы

1 мин читать
Более 20 нардепов получают компенсацию, хотя имеют жилье в Киеве; Генпрокуратура и САП собрали материалы

Генеральная прокуратура Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) изучают правомерность получения более чем 20 народными депутатами компенсации за жилье в Киеве, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Сейчас и в ГПУ, и, насколько я знаю, в САП есть материалы... Это более 20 народных депутатов, которые получают компенсацию за жилье, имея при этом жилье в Киеве, в 30-километровой зоне, предусмотренной законом", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос о новых готовящихся представлениях на лишение неприкосновенности нардепов.

Генпрокурор отметил, что в списке фигурантов этих материалов - народные депутаты почти из всех фракций.

Теги: #луценко #жилье #сап #компенсация
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Луценко не считает уместным отстранение своего зама Енина из-за экстрадиции в РФ Тумгоева

Прокуроры САП приобщили к "делу Мартыненко" доказательства по схеме хищения $17,2 млн на ВостГОК

Тука рассчитывает на увеличение до 100-150 млн грн финансирования программы по предоставлению жилья для переселенцев в 2019 г.

В Харьковской области 37 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки получили жилье

На взятке задержан руководитель ГАСК Херсонской области – Луценко

Бывший и.о. главы ГФС Продан вновь не явился в САП, его вызывают на 20 ноября

Продан заявил о повестке САП с требованием явиться к следователю

ЛУЦЕНКО ПЕРЕДАЛ ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ С ПОСТА ГЕНПРОКУРОРА – САРГАН

Генпрокурор: Вина исполнителей и организаторов убийства Гандзюк практически доказана

Генпрокурор: Витік інформації про розслідування вбивства Гандзюк і політичний піар призвели до дискредитації роботи слідства

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики в понедельник 10 раз нарушили режим тишины в зоне ООС

В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение

Омбудсмен одобрила законопроект об упрощенном оформлении документов для жителей зоны проведения ООС

Деловой оптимизм в Великобритании упал до минимума с 2009г

Крымский экс-депутат Ганыша приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в госизмене

Недостаток воды способен подорвать мир

Экс-глава МВД Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании 10,3 млрд грн через Смартбанк

В Черном море получил пробоину буксир "Параллель"

Украина может приостановить свое членство в Интерполе, если его возглавит представитель РФ

СБУ блокировала канал сбыта в Украине оружия и боеприпасов, организованный сторонниками ИГИЛ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА