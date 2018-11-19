Более 20 нардепов получают компенсацию, хотя имеют жилье в Киеве; Генпрокуратура и САП собрали материалы

Генеральная прокуратура Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) изучают правомерность получения более чем 20 народными депутатами компенсации за жилье в Киеве, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Сейчас и в ГПУ, и, насколько я знаю, в САП есть материалы... Это более 20 народных депутатов, которые получают компенсацию за жилье, имея при этом жилье в Киеве, в 30-километровой зоне, предусмотренной законом", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос о новых готовящихся представлениях на лишение неприкосновенности нардепов.

Генпрокурор отметил, что в списке фигурантов этих материалов - народные депутаты почти из всех фракций.