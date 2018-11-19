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17:30 19.11.2018

Экс-глава МВД Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании 10,3 млрд грн через Смартбанк

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Экс-глава МВД Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании 10,3 млрд грн через Смартбанк

Бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко и его ближайшее окружение подозреваются в отмывании 10,345 млрд грн через Смартбанк.

Об этом сообщается в определении Печерского районного суда г.Киева, которым разрешено следователю управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины получить доступ в Национальном банке Украины (НБУ) к документам, касающихся Смартбанка, необходимых для расследования уголовного производства.

Управление специальных расследований Генпрокуратуры проводит досудебное расследование по фактам преступной деятельности В.Захарченко и его ближайшего окружения по ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.368 (взяточничество), ч.3 ст.209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.

Как отмечает Генпрокуратура, у следствия есть достаточно оснований считать, что Смартбанк был создан для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обеспечением и осуществлением финансовых операций, направленных на предоставление предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг по формированию технического налогового кредита по НДС, то есть уклонение от уплаты налогов, минимизации доходов, незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные, а также для осуществления финансовых операций, направленных на легализацию денежных средств и имущества, полученного В.Захарченко и его окружением преступным путем.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 25 мая 2016 года ввел временную администрацию в Смартбанк, который был отнесен к категории неплатежеспособных на основании непрозрачности структуры собственности.

Теги: #смартбанк #отмывание #захарченко #мвд #подозрение
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