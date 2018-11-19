Украина может приостановить свое членство в Интерполе, если его возглавит представитель РФ

Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в Интерполе, если президентом этой международной организации станет представитель Российской Федерации, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Возможное президентство России в Интерполе – абсурдно и противоречит духу и целям организации. В случае если доводы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ICPO (франц. Organisation Internationale de Police Criminelle, англ. International Criminal Police Organization, рос. Международная организация уголовной полиции – ИФ)" – написал А.Аваков на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Ранее глава МВД Украины сообщил, что пост главы ICPO претендует ветеран МВД РФ и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук.

В свою очередь, как сообщил член коллегии МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко, у Украины есть "неопровержимая информация, что главный кандидат на пост нового президента Интерпола А.Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки.

В свою очередь, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем на своей странице в соцсети Фейсбук указал, что Генассамблея Интерпола будет выбирать нового президента 21 ноября.