Прокуроры САП приобщили к "делу Мартыненко" доказательства по схеме хищения $17,2 млн на ВостГОК

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) представили в суде доказательства причастности бывшего народного депутата из фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко к хищению на госпредприятии "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК), следующее судебное заседание пройдет 26 ноября.

Как сообщает в понедельник пресс-служба САП, Н.Мартыненко и его соратники обвиняются в хищении госсредств на $17,29 млн путем реализации схемы, согласно которой в Украину для госпредприятия ВостГОК поставили более 600 тыс. кг казахстанского урана стоимостью $57,46 млн, за который подконтрольной Н.Мартыненко компании перечислили Steuermann уже $74,75 млн.

"Сегодня прокуроры САП Роман Симкив Алексей Скибенко предоставили суду оригиналы документов, полученных через международно-правовое сотрудничество с Казахстаном, по покупке урана подконтрольной Мартыненко компанией Steuermann у казахстанского "Степногорского горно-химического комбината", а также банковские документы казахстанской компании", - сказано в сообщении.

Кроме того, прокуроры САП предоставили суду результаты проведенного Министерством энергетики и угольной промышленности Украины аудита госпредприятия ВостГОК, который подтверждает нарушение законодательства при покупке комбинатом урана у Steuermann.

"Во время заседания прокурор акцентировал внимание на документах, полученных от пограничной службы, которые подтвердили факт поездки менеджеров Мартыненко – Руслана Журило и Александра Сорокина в Казахстан еще до объявления тендера на закупку урана", - сказано в сообщении.

Кроме того, прокуроры САП предоставили суду материалы, полученные австрийскими коллегами во время обыска в офисе компании Steuermann в Вене (Австрия), который проводился по запросу украинской стороны.

Также прокуроры привлекли выводы экспертиз относительно подтверждения размера убытков $17,29 млн.

Следующее судебное заседание пройдет в понедельник, 26 ноября, в 09.00.

Как сообщалось, 22 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Н.Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом". Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)".

Так, Н.Мартыненко и В.Василькову инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн.

Кроме того, Н.Мартыненко, С.Перелома, Р.Журило, А.Сорокин и В.Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации

В 2016 году СМИ сообщили, что чешская прокуратура запросила у Генеральной прокуратуры Украины правовую помощь в расследовании уголовного дела против Н.Мартыненко.