СБУ блокировала канал сбыта в Украине оружия и боеприпасов, организованный сторонниками ИГИЛ

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве канал сбыта оружия и боеприпасов, организованный сторонниками международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), задержан один из участников группировки.

Как сообщил в понедельник пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что граждане стран Центральной Азии, используя поддельные документы, нелегально прибыли в Украину после депортации с территории другой азиатской страны из-за связей с ИГИЛ.

Сотрудники СБУ задокументировали сбыт злоумышленниками двух пистолетов иностранного производства и боеприпасов к ним. Правоохранители задержали одного из участников группировки, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины, также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В пресс-центре указали, что задержанный у себя на родине находится в розыске за участие в вооруженных подразделениях, вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств и финансировании преступлений террористического характера.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли четыре гранаты Ф-1 и РГД-5, поддельные документы, символику международной террористической организации и деньги от продажи оружия и боеприпасов.