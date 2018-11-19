События

14:27 19.11.2018

Большинство популярных курортов Испании затоплены из-за шторма (Видео)

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Большинство популярных курортов Испании затоплены из-за шторма (Видео)

Большинство популярных курортов Испании, в числе которых остров Тенерифе, Балеарские острова, затоплены из-за сильнейшего шторма, сообщает издание El Confidencial.

"Популярные туристические районы Испании оказались затопленными в результате сильных проливных дождей, которые начались в субботу. В Галисии найдено тело пожилой женщины, она утонула, когда ее дом затопило водой", - пишет газета.

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ростуризме, информации о пострадавших российских туристах во время стихийного бедствия на курортах Испании не поступало. "Мы находимся на связи с ситуационно-кризисным центром (ДСКЦ) МИД России", - заявили в ведомстве.

Как отмечает El Confidencial, на острове Тенерифе волны достигали 10 метров и снесли балконы гостиниц, находящихся на первой линии. В Малаге шторм разрушил несколько уличных кафе и ресторанов.

В провинциях Аликанте и Валенсия, а также в Барселоне объявлен красный уровень опасности. На Балеарских островах действует оранжевый уровень опасности.

Теги: #испания #шторм
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