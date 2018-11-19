Большинство популярных курортов Испании затоплены из-за шторма (Видео)

Большинство популярных курортов Испании, в числе которых остров Тенерифе, Балеарские острова, затоплены из-за сильнейшего шторма, сообщает издание El Confidencial.

"Популярные туристические районы Испании оказались затопленными в результате сильных проливных дождей, которые начались в субботу. В Галисии найдено тело пожилой женщины, она утонула, когда ее дом затопило водой", - пишет газета.

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ростуризме, информации о пострадавших российских туристах во время стихийного бедствия на курортах Испании не поступало. "Мы находимся на связи с ситуационно-кризисным центром (ДСКЦ) МИД России", - заявили в ведомстве.

Ola arrancando barandas en balcones en el Marisol de Mesa del mar, Tenerife 🏢🌊🌊🌊 #FMACANARIAS pic.twitter.com/4gdWSnDNvq — Nelson J. Acosta 📸 (@NelsonAcosta80) 18 ноября 2018 г.

Как отмечает El Confidencial, на острове Тенерифе волны достигали 10 метров и снесли балконы гостиниц, находящихся на первой линии. В Малаге шторм разрушил несколько уличных кафе и ресторанов.

В провинциях Аликанте и Валенсия, а также в Барселоне объявлен красный уровень опасности. На Балеарских островах действует оранжевый уровень опасности.