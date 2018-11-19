Медведь напал на работницу базы отдыха в Харьковской области

На территории базы отдыха в пгт Старый Салтов (Харьковская обл.), 53-летняя работница базы не закрыла клетку с медведем, и тот напал на нее, когда она убирала территорию.

"По адресу (места происшествия - ИФ) выезжала следственно-оперативная группа. Факт происшествия зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области в понедельник.

Пострадавшую госпитализировали в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с переломом бедра и укусом ноги.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на врачей, женщина находится в реанимации отделения политравмы. Ее состояние оценивается как тяжелое.