События

14:14 19.11.2018

Медведь напал на работницу базы отдыха в Харьковской области

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Медведь напал на работницу базы отдыха в Харьковской области

На территории базы отдыха в пгт Старый Салтов (Харьковская обл.), 53-летняя работница базы не закрыла клетку с медведем, и тот напал на нее, когда она убирала территорию.

"По адресу (места происшествия - ИФ) выезжала следственно-оперативная группа. Факт происшествия зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области в понедельник.

Пострадавшую госпитализировали в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с переломом бедра и укусом ноги.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на врачей, женщина находится в реанимации отделения политравмы. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Теги: #медведь #харьков
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