События

13:56 19.11.2018

Циклон принесет в Украину мокрый снег

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Циклон принесет в Украину мокрый снег

В ближайшие сутки, 20 ноября, погоду большей части Украины будет определять черноморский циклон, довольно быстро перемещающийся через юг страны в восточном направлении, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в центральных, южных и Донецкой области мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега и гололед, на остальной территории местами небольшой снег; днем в Украине без осадков, лишь в восточных и Запорожской областях небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 5-10° тепла; в южных областях на протяжении суток от 1° мороза до 5° тепла.

В Крыму ночью умеренный, днем небольшой дождь, температура ночью 0-5 тепла, днем 3-8°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 ноября самая высокая температура днем была +14,2 в 1926, 1963 годах, самая низкая ночью -16,7 в 1993 году.

21 ноября - без осадков, лишь в Карпатском регионе и на крайнем юге страны небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 3-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза.

Теги: #снег #погода #укргидрометцентр
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Интерфакс-Украина
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