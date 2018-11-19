Суд выселил из общежития харьковского ПТУ незаконно живущих там иностранцев

Московский районный суд Харькова по требованию прокуратуры принял решение о выселении из общежития ПТУ иностранцев, которые жили там нелегально.

"Московский районный суд Харькова удовлетворил иски прокуратуры о выдворении иностранцев, нелегально проживающих в общежитии одного из профессионально-технических учебных заведений района", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в понедельник.

О том, что в общежитии ПТУ незаконно живут иностранцы, стало известно в ходе изучения состояния соблюдения требований действующего законодательства при использовании государственного имущества.

"Это общежитие предназначено для сотрудников учреждения, его студентов и учащихся. Однако иностранцы, которые там поселились, не учатся и не работают в этом учебном заведении. А потому они не имеют никаких законных оснований для проживания в общежитии", - отмечают в пресс-службе прокуратуры.