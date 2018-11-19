Драка между экс-командиром "Схидного корпуса" и представителями "Нацкорпуса" расследуется как хулиганство

Полиция открыла уголовное производство по факту драки между бывшим командиром роты Нацполиции "Схидный корпус", основателем одноименного общественного движения Олегом Ширяевым и представителями "Национального корпуса".

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители установили, кто участвовал в драке. Задержанных на данный момент нет.

Как сообщалось, 18 ноября вечером в харьковском спорткомплексе "Локомотив", где проходил чемпионат Украины по боксу, произошла драка между О.Ширяевым и представителями Нацкорпуса.

По словам О.Ширяева, в числе напавших на него были глава межобластного объединения "Нацкорпус" в восточных регионах "Терен Схид" Максим Жорин, начальник харьковского штаба Нацкорпуса Константин Немичев и еще несколько человек.

О.Ширяев в драке получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие повреждения и был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

О.Ширяев был исключен из Нацкорпуса в сентябре 2017 года.

В конце мая 2018 года Нацкорпус опубликовал заявление, в котором утверждал, что ОО "Схидный корпус" является "очередным политтехнологическим проектом Банковой и СБУ, призванным дискредитировать и дробить правое движение в Украине", а также обвинял О.Ширяева и его организацию в рейдерских атаках на бизнес, контрабанде и т.д. В ответ О.Ширяев назвал Нацкорпус "проектом МВД", заявил, что не разделяет его убеждения, а также заявил о личном конфликте с лидером Нацкорпуса Андреем Билецким из-за смерти одного из основателей "Азова" Ярослава Бабича.

13 сентября 2018 года О.Ширяев был задержан после проведения следственных действий в связи с конфликтом из-за элеватора в с.Занки Харьковской области. Ему было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины. Кроме того, О.Ширяеву инкриминируется ч.1 ст.294 и ч.2 ст. 347 (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением и повреждением имущества, попыткой захвата здания, умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа путем поджога) УК Украины.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех пояснил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", что речь идет о нападении на дом начальника Краснокутского райотделения Национальной полиции в декабре 2015 года. Тогда после митинга, в котором участвовали местные жители и представители общественной организации Гражданский корпус "Азов", недовольные работой полиции, в частности, по расследованию изнасилования и убийства 15-летней девочки, часть участников направились сначала к дому отстраненного от выполнения обязанностей начальника Краснокутского РО НП, выбили там окна, свалили забор и стали бросать "коктейли Молотова". Затем они пошли к дому его заместителя, где действовали аналогично.

14 сентября Киевский райсуд Харькова избрал О.Ширяеву меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

11 октября Харьковский апелляционный суд отказался изменить меру пресечения О.Ширяеву.

8 ноября следственный судья Киевского райсуда Харькова Наталья Ефименко вынесла решение о продлении меры пресечения О.Ширяеву в виде содержания под стражей. При этом она определила сумму залога в размере 1 млн 4 тыс. 340 грн. 12 ноября после внесения залога О.Ширяев вышел из СИЗО.