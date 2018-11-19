События

12:45 19.11.2018

Общегородскую систему оповещения не будут включать в Киеве 20-22 ноября в рамках учений спасателей

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Общегородскую систему оповещения не будут включать в Киеве 20-22 ноября в рамках учений спасателей

В Киеве во время планируемых на 20-22 ноября командно-штабных учений спасательных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время не будет включаться общегородская система оповещения, улицы перекрывать также не будут.

"Во время проведения учений планируется включение систем оповещения города. С мэром города мы обсудили этот вопрос, и общегородская система оповещения включаться не будет. Возможно включение системы оповещения на объектах, например, если будут проводиться учения на пивзаводе "Оболонь", то будет включена система оповещения самого объекта", - сказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской горгосадминистрации Роман Ткачук на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Он добавил, что к учениям будут привлечены шесть районов города, в каждом из которых будет проводиться проверка формирований на случай реагирования на угрозы. "Например, в Подольском районе три предприятия подпадают под проверку… По Днепровскому и Деснянскому районам запланирован запуск сборного эвакуационного пункта и приемного эвакуационного пункта, но это будет проводиться локально", - отметил Р.Ткачук.

Он также проинформировал, что городские улицы не будут перекрываться.

Р.Ткачук рассказал, что в случае если киевляне услышат звуки сирен, то необходимо включить телевизор или радио, где будет разъяснение о проводящихся поблизости учениях.

В свою очередь, заместитель начальника управления организации мероприятий гражданской защиты ГУ ДСЧС Украины в Киеве Олег Стоволос проинформировал, что 20 ноября будут отрабатывать действия органов управления и подразделений на сложные погодные условия которые спровоцировали большое количество ДТП, в результате чего не обходимо перекрыть въезд в столицу.

В этот же день будет отработана авария на химически опасном объекте и действия Оболонской райадминистрации по эвакуации людей.

21 ноября будет отработана ситуация по сбросу большого количества воды с Днепровской ГЭС, что привело к подтоплению Киева, и действия руководителей шести районов города, которые попадают в зону подтопления, по эвакуации людей.

"Возле Труханова острова будет отработана практическая часть, где будут задействованы аварийно-спасательные службы… по спасению людей на воде", - разъяснил О.Стоволос.

22 ноября спасатели будут отрабатывать действия в случае аварийной остановки одной из ГЭС, в частности ООО "Евро-Реконструкция", в результате чего два района Киева остались без тепла.

Теги: #киев #ткачук #оповещение
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