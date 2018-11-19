События

12:32 19.11.2018

В "делах Майдана" завершено расследование в отношении замглавы Днепровского райсуда Киева

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В рамках расследования "дел Майдана" завершено уголовное производство по обвинению заместителя главы Днепровского районного суда Киева в вынесении заведомо неправосудных решений в отношении участников протестных акций зимой 2014 года.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, судья вынес решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей участникам акций протеста, задержанным правоохранителями 18 февраля 2014 года.

"Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование проведению собраний, митингов), ч. 2 ст. 375 УК (постановление судьей заведомо неправосудного решения, что повлекло тяжкие последствия)", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В настоящее время стороне защиты открыт доступ к материалам, после ознакомления подозреваемого с материалами производства обвинительный акт будет направлен в суд.

В Генпрокуратуре также отметили, что следственные судьи Печерского райсуда неоднократно отказывали в аресте судей, привлекающихся к уголовной ответственности, Апелляционный суд отменял ряд решений такого рода.

В пресс-службе ведомства добавили, что на действия судей Печерского райсуда направлялись жалобы в Высший совет правосудия, на которые надлежащего реагирования не последовало.

Теги: #майдан #судья
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