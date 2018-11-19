Филарет ответит на предложение епископата УПЦ-КП об избрании его предстоятелем Украинской православной церкви уже на Соборе

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет подчеркивает, что даст ответ на предложение епископата УПЦ-КП о выдвижении его кандидатуры на предстоятеля Украинской православной церкви уже на самом Объединительном соборе.

"Самовыдвижение кандидатур на предстоятельство в церкви не допускается канонами. Я благодарен епископату за выражение доверия ко мне, так же, как благодарен за мощную поддержку со стороны полноты Киевского патриархата и всего общества. Какой будет мой ответ на упомянутое выше предложение об избрании, если оно будет объявлено официально на Соборе – я также официально сообщу Собору, обосновав перед ним свое видение и решение, и ожидая от него поддержки моей позиции", - говорится в заявлении Филарета, опубликованном на его странице в Facebook в понедельник.

Глава УПЦ-КП отметил, что основанием для его ответа будет "исключительно понимание блага Церкви и ответственность перед Господом за надлежащее выполнение порученного мне Им служения на Киевском престоле".

"Сейчас у меня есть сформированное видение того, как дальше надо действовать, и о нем через наше личное общение знают наши партнеры по диалогу, который продолжается. Уверяю, что в рамках этого диалога мы придерживались и будем придерживаться взятых на себя обязательств так же, как и другие его участники", - указал он.

Патриарх Филарет заявил, что сделает все необходимое для того, чтобы объединительный процесс был успешно завершен, и единая поместная Украинская православная церковь была утверждена, а затем признана другими поместными церквями.

"Одновременно недопустимо, чтобы изменения в Церкви были использованы недоброжелателями для подрыва ее единства или превращения в орудие чужих интересов, - такое орудие, которым, к сожалению, сейчас является Митрополия Московского патриархата в Украине. Нашему народу и стране нужна действительно независимая церковь, а не чужой инструмент, только прикрытый наименованием независимости", - убежден он.