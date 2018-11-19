События

11:29 19.11.2018

Филарет ответит на предложение епископата УПЦ-КП об избрании его предстоятелем Украинской православной церкви уже на Соборе

2 мин читать
Филарет ответит на предложение епископата УПЦ-КП об избрании его предстоятелем Украинской православной церкви уже на Соборе

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет подчеркивает, что даст ответ на предложение епископата УПЦ-КП о выдвижении его кандидатуры на предстоятеля Украинской православной церкви уже на самом Объединительном соборе.

"Самовыдвижение кандидатур на предстоятельство в церкви не допускается канонами. Я благодарен епископату за выражение доверия ко мне, так же, как благодарен за мощную поддержку со стороны полноты Киевского патриархата и всего общества. Какой будет мой ответ на упомянутое выше предложение об избрании, если оно будет объявлено официально на Соборе – я также официально сообщу Собору, обосновав перед ним свое видение и решение, и ожидая от него поддержки моей позиции", - говорится в заявлении Филарета, опубликованном на его странице в Facebook в понедельник.

Глава УПЦ-КП отметил, что основанием для его ответа будет "исключительно понимание блага Церкви и ответственность перед Господом за надлежащее выполнение порученного мне Им служения на Киевском престоле".

"Сейчас у меня есть сформированное видение того, как дальше надо действовать, и о нем через наше личное общение знают наши партнеры по диалогу, который продолжается. Уверяю, что в рамках этого диалога мы придерживались и будем придерживаться взятых на себя обязательств так же, как и другие его участники", - указал он.

Патриарх Филарет заявил, что сделает все необходимое для того, чтобы объединительный процесс был успешно завершен, и единая поместная Украинская православная церковь была утверждена, а затем признана другими поместными церквями.

"Одновременно недопустимо, чтобы изменения в Церкви были использованы недоброжелателями для подрыва ее единства или превращения в орудие чужих интересов, - такое орудие, которым, к сожалению, сейчас является Митрополия Московского патриархата в Украине. Нашему народу и стране нужна действительно независимая церковь, а не чужой инструмент, только прикрытый наименованием независимости", - убежден он.

Теги: #филарет #церковь #упц_кп
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Константинополь анонсировал дату объединительного собора

Полиция Тернопольской области расследует злоупотребления при передаче Почаевской лавры в пользование УПЦ (МП)

В посольстве США обеспокоены нападением на Андреевскую церковь в Киеве

В Киевском патриархате утверждают, что дата объединительного собора пока не известна

Павленко: призываю всех быть очень бдительными в медиа-пространстве в вопросе подготовки к объединительному Собору УПЦ

Патриарх Варфоломей – украинцам в канун годовщины Голодомора: Вселенский Престол поможет решить давние церковные проблемы

Порошенко заверил группу архиереев УПЦ (МП) в том, что государство защитит право на свободный выбор церковной юрисдикции

Кириленко о постановлении Собора епископов УПЦ (МП): Впечатление, что документ написан в Кремле

В УПЦ-КП обвиняют представителей УПЦ (МП) в препятствовании встречи Порошенко с иерархами

В Николаеве вечером горела церковь- ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Тука рассчитывает на увеличение до 100-150 млн грн финансирования программы по предоставлению жилья для переселенцев в 2019 г.

Катер украинских рыбаков задержали пограничники РФ на Азове, судно конфисковано

Суд учел травму Януковича и перенес его последнее слово в деле по госизмене

Арестован контрабандист, совершивший смертельный наезд на пограничника в Закарпатской области

Украинские дипломаты ожидают результатов расследования нападения на канадского журналиста в Киеве

Число погибших от пожаров в Калифорнии превысило 75 человек

Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг подарил $1,8 млрд своей альма-матер

Назначение представителя РФ на пост президента Интерпола позволит Кремлю расширить возможности для преследования политических оппонентов

Полицейские вернут ПриватБанку 3 млн грн, а не 1, 8 млн грн, как сообщалось ранее

В Киеве с 20 ноября будут проведены масштабные учения спасательных служб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА