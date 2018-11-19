Суд учел травму Януковича и перенес его последнее слово в деле по госизмене

Оболонский районный суд г.Киева перенес выступление экс-президента Украины Виктора Януковича с последним словом по делу о государственной измене на 5 декабря из-за полученной им травмы.

Соответствующее решение суд принял на заседании в понедельник, учтя предоставленную стороной защиты информацию о состоянии здоровья обвиняемого.

"В Украине Конституцией определено, что жизнь и здоровье человека является наивысшей ценностью. Данному суду не нужно правосудие только ради самого правосудия, правосудие должно осуществляться только ради справедливости", - отметил председательствующий судья Владислав Девятко.

При этом он подчеркнул, что В.Янукович может выступить в суде с последним словом сидя или лежа из больницы, что неоднократно практиковалось судом в других процессах.

Адвокат В.Януковича Александр Горошинский отметил в суде, что приблизительный срок пребывания В.Януковича на лечении составляет 2-3 недели. Он утверждает, что экс-президенту был наложен лангет, в котором зафиксирована нога и позвоночник.

При этом прокурор Руслан Кравченко поставил под сомнение тяжесть травмы В.Януковича, исходя из содержащейся в медицинской справке информации. "Данная травма не является тяжелой, и она дает возможность обвиняемому выступить с последним словом. В предоставленной справке не указано, что обвиняемый обязательно должен находиться в больнице, и что он не может принимать участие в судебном процессе", - указал он.

Судья В.Девятко, в свою очередь, призвал адвоката озвучивать только достоверную информацию. "Ни одного слова о травме позвоночника в справке нет, и ни одного слова о лангете позвоночника в справке нет", - отметил он.

Тем не менее, суд принял во внимание информацию стороны защиты о полученной В.Януковичем травмы и его госпитализации на территории Российской Федерации, и перенес его выступление с последним словом на 9:00 5 декабря.