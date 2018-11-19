События

11:00 19.11.2018

Арестован контрабандист, совершивший смертельный наезд на пограничника в Закарпатской области

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Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога виновнику наезда на пограничника отдела пограничной службы "Деловое", который погиб от полученных травм.

Как сообщает в понедельник пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины, досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ст.348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) осуществляет Главное управление Нацполиции в Закарпатской области, а процессуальное руководство - военная прокуратура Ужгородского гарнизона.

Досудебное расследование продолжается.

В прокуратуре напомнили, что вечером 15 ноября военнослужащие Мукачевского погранотряда задержали правонарушителя при попытке проникновения на территорию Украины со стороны Румынии.

В это же время к ним подъехал 34-летний закарпатец и потребовал отпустить задержанного, на что получил отказ. В результате этого, водитель сел за руль автомобиля Audi Allroad, проигнорировал законное требование правоохранителей остановиться и умышленно совершил наезд на пограничника. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью и военнослужащий скончался в больнице.

Теги: #закарпатье #прокуратура
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