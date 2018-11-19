Украинские дипломаты ожидают результатов расследования нападения на канадского журналиста в Киеве

Украинские дипломаты осудили нападение на канадского журналиста Майкла Колборна, который присутствовал на акции за права трансгендеров 18 ноября в Киеве, а также заявили, что ожидают быстрого расследования.

"Нападения на журналистов, а также любые проявления нетерпимости и насилия считаем недопустимыми. Ждем результатов расследования правоохранительных органов", - написала спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко на своей странице в микроблоге Твиттер.

В свою очередь посол Украины в Канаде Андрей Шевченко подчеркнул, что ожидает быстрого расследования.

"Как украинский дипломат и журналист я расстроен и разочарован нападением на Майкла Колборна. Это не тот Киев, который мы любим и дорожим. Преступники должны быть быстро преданы суду!" - написал дипломат на своей странице в Твиттер в воскресенье.

Посол также извинился перед журналистом. "Прими извинения от имени моих соотечественников. Знаешь, Майкл, наши люди намного лучше, чем это... Все мы ожидаем быстрого расследования", - добавил А.Шевченко.

Как сообщалось, 18 ноября в Киеве представители праворадикальных организаций сорвали акцию участников Марша ко дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия.

"Проведение марша было сорвано. В ближайшее время опубликуем все подробности", - отметили в общественной организации "Insight".

Как сообщили в полиции г.Киева, полицейские, чтобы не допустить конфликтов, разделили участников акции и их противников. "В это время неизвестный мужчина применил газовый баллончик, в результате чего двум людям понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении.