События

10:41 19.11.2018

Число погибших от пожаров в Калифорнии превысило 75 человек

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Число погибших от пожаров в Калифорнии превысило 75 человек

Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 76 человек, сообщили местные СМИ в воскресенье.

Также властям не удается связаться примерно с 1,3 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп в субботу совершил поездку в пострадавшие от стихии районы и пообещал полную поддержку федеральных властей в связи со сложившейся ситуацией.

"Мы никогда не видели ничего подобного в Калифорнии, никогда ничего подобного. Это как тотальное разрушение", - заявил президент.

Огонь уничтожил порядка 10 тыс. жилых построек, в связи с чем более 50 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в близлежащие города. Пожары опустошили 603 кв. км местности.

Пожары в Калифорнии, по оценкам экспертов, стали самыми разрушительными в истории США за последние 100 лет. Последний пожар такого масштаба с большим количеством жертв произошел в 1918 году, когда погибло около 1 тыс. человек.

Теги: #калифорния #пожар
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