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10:05 19.11.2018

Константинополь анонсировал дату объединительного собора

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Константинополь анонсировал дату объединительного собора

Конкретная дата объединительного собора православной церкви в Украине в декабре 2018 года будет утверждена и объявлена синодом Вселенского патриархата, сообщают в пресс-службе Константинопольского патриархата

"В ходе подготовки Всевышнего и Священного Синода 27-29 ноября 2018 года Вселенский патриархат подтверждает свое решение о предоставлении Томоса Автокефалии Православной Церкви Украины. В то время, когда идет процесс подготовки к Священному Совету (Собору) православной церкви в Украине, его конкретная дата в декабре 2018 будет представлена для подтверждения и объявления Священным синодом Вселенского патриархата", - отмечается в сообщении, обнародованном на Фанаре в понедельник.

Ранее, по информации СМИ, собор планировался на 22 ноября.

Как сообщает издание "Левый берег" со ссылкой на источники в церковных кругах, следующей вероятной датой проведения архиерейского собора, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении церкви и избрать ее предстоятеля, называется 9-10 декабря.

Теги: #патриархат #церковь
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