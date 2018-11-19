События

09:54 19.11.2018

Полицейские вернут ПриватБанку 3 млн грн, а не 1, 8 млн грн, как сообщалось ранее

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Полицейские вернут ПриватБанку 3 млн грн, а не 1, 8 млн грн, как сообщалось ранее

Полиция вернет ПриватБанку 3 млн грн, а не 1, 8 млн грн, как сообщалось ранее.

Сумма денег в пяти банковских кассетах, похищенных у инкассаторов в Ирпене, составила 3 млн грн. Это выяснилось при подсчете денег работниками полиции и банка - после изъятия кассет из автомобиля злоумышленника, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

.В настоящее время полиция продолжает устанавливать местонахождение и принимает меры по задержанию других причастных к ограблению фигурантов.

Теги: #полиция #приватбанк
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