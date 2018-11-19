Полицейские вернут ПриватБанку 3 млн грн, а не 1, 8 млн грн, как сообщалось ранее
Полиция вернет ПриватБанку 3 млн грн, а не 1, 8 млн грн, как сообщалось ранее.
Сумма денег в пяти банковских кассетах, похищенных у инкассаторов в Ирпене, составила 3 млн грн. Это выяснилось при подсчете денег работниками полиции и банка - после изъятия кассет из автомобиля злоумышленника, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
.В настоящее время полиция продолжает устанавливать местонахождение и принимает меры по задержанию других причастных к ограблению фигурантов.