События

08:20 19.11.2018

В Киеве с 20 ноября будут проведены масштабные учения спасательных служб

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В Киеве с 20 ноября будут проведены масштабные учения спасательных служб

В Киеве с 20 ноября спасатели проведут масштабные учения с включением сирены и применением большого количества спасательной техники, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"20-22 ноября в столице будут проходить масштабные командно-штабные учения спасательных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время и в особый период. Участники отработают практические задачи на местах в разных районах города Киева", – говорится в сообщении на сайте мэрии в субботу.

В КГГА подчеркнули, что 20 ноября обучение будут проводить с возможным запуском электросирен в Оболонском районе и 21 ноября - в Днепровском и Деснянском районах.

"Призываем жителей города не паниковать в случае передвижения по городу большого количества аварийной спасательной техники (к учениям будут привлечены более 50 единиц техники), включение сирены и с пониманием относиться к возможным неудобствам из-за практической отработки общегородских учений", – сказано в сообщении.

Теги: #киев #учения #украина #спасатели
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