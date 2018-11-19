События

07:42 19.11.2018

В понедельник Совет ЕС обсудит ситуацию в Украине

2 мин читать
В понедельник Совет ЕС обсудит ситуацию в Украине

Ситуация вокруг Украины и Азовского моря входят в число основных пунктов повестки дня Совета ЕС по иностранным делам, который соберется в понедельник в Брюсселе.

"Украина, несомненно, остается приоритетом для Европейского союза", - заявил в минувшую пятницу высокопоставленный европейский источник, представляя журналистам на условиях анонимности повестку совета.

"Это будет хорошей возможностью напомнить нашу коллективную поддержку минских соглашений", - сказал он о предстоящем заседании Совета ЕС.

"Мы продолжим помогать их реализации. Первоочередное - это прекращение огня, чтобы обеспечить необходимые условия для перехода к политическому решению", - продолжил собеседник СМИ.

"В связи с этим мы приняли к сведению решение о продлении специального статуса для восточных районов Украины. Это шаг в правильном направлении. В то же время мы считаем нелегитимными выборы на Донбассе", - добавил функционер ЕС.

Он напомнил, что в середине декабря глава дипломатии ЕС Федерика Могерини примет участие в заседании совета ассоциации ЕС-Украина, что "позволит еще раз проанализировать программу нашего сотрудничества с Украиной".

Источник сослался на визит в Брюссель в минувший четверг статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, с которым обсуждалась Украина.

"Разумеется, мы довели до него наши обеспокоенности, что касается нарастающей милитаризации Азовского моря. И также остается контекст, согласно которому мы не признаем аннексию Крымского полуострова. Это базовый принцип. И, кроме того, строительство моста между Российской Федерацией и Крымом, который возведен без согласия Украины, - это абсолютно точно полное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил европейский чиновник.

По данным украинской стороны и государств-членов, новый режим инспекции судов вызывает проблемы для морского транспорта, не только украинского, но и стран Евросоюза, так как растягивающиеся на многие дни процедуры задерживают движение и наносят экономический ущерб, сказал представитель ЕС.

"Но у российских коллег другие данные, отличающиеся от моих. Мы договорились оставаться в контакте, чтобы продолжать изучать этот аспект", - пояснил европейский чиновник.

На вопрос о рассмотрении возможных дополнительных санкций в отношении России из-за проведения выборов в ОРДЛО, собеседник журналистов ответил, что санкций нет в повестке дня, и он не знает, будут или нет они обсуждаться на заседании.

Теги: #совет #ес #повестка
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕС требует привлечь к ответственности виновных в убийстве саудовского журналиста Хашкаджи

В ЕС ожидают от Украины ратификации Римского статута МУС в 2019 году

Продажи автомобилей в ЕС упали на 7,3% в октябре

Система европейской безопасности будет более полной и стабильной, если Украина станет членом ЕС и НАТО

Продан заявил о повестке САП с требованием явиться к следователю

Внеочередной саммит ЕС в ноябре по Brexit может не состояться

ЕС и США договорились сотрудничать по защите избирательных систем

Совет ЕС обсудит в понедельник состояние дел с Brexit

ЕС и США договорились сотрудничать по защите избирательных систем

Италия не планирует менять бюджет под давлением ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве с 20 ноября будут проведены масштабные учения спасательных служб

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

На Харьковщине пьяный угрожал взорвать АЗС

Экономика Украины сбалансирована, но внешняя поддержка нужна для выплаты предыдущих долгов

Премьер Израиля возглавил министерство обороны страны

Гройсман: Показуха подрывает доверие ко всей системе борьбы с коррупцией

Трамп планирует сменить до пяти высокопоставленных сотрудников администрации

Власти Харькова рассмотрят электронную петицию о ликвидации маршруток в городе

На заседании ПА НАТО Украина представила доклад о связи Кремля с исламскими террористами

Полиция устанавливает обстоятельства конфликта между экс-командиром Схидного корпуса и представителями Нацкорпуса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА