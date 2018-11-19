За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 5 раз применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями, в том числе и артиллерию… В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в понедельник утром.

С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Желобок, Новотошковское, Светлодарск, Майское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Кроме того, на опорные пункты ООС вблизи Новотошковского и Светлодарска противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120-мм. Позиции Объединенных сил в районах Майского и Желобка боевики обстреливали из минометов 82-го калибра и артиллерии калибра 122-мм.

По данным украинской разведки, в течение 18 ноября, три боевика было уничтожено и еще 4-о - ранены.

"С начала суток, враг, из минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, совершил обстрел наших позиций в районе Желобка. Потерь не допущено", – добавили в штабе ООС.