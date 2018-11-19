Экономика Украины сбалансирована, но внешняя поддержка нужна для выплаты предыдущих долгов

Украинская экономика растет, но для выплаты взятых ранее долговых обязательств необходима внешняя финансовая помощь, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Экономика Украины растет 11 кварталов подряд, и сейчас является сбалансированной учитывая потребности страны и обеспечения дальнейшего роста. Однако государству все еще нужна внешняя поддержка, чтобы перекредитоваться и пройти пиковые годы выплат по прошлым долгам, сделанным в течение 2008-2013 годов", – цитирует пресс-служба Кабмина в воскрсенье заявление премьер-министра, сделанное в эфире телеканала "ВИТА".

По его словам 11 кварталов подряд экономика растет.

"Это означает, что начался подъем. В принципе, если посмотреть на нужды государства - все нормально, мы сбалансированы. Но если смотреть на долги, нужна внешняя поддержка, чтобы перекредитоваться, чтобы вернуть прежние долги. 2019-2021 годы - пиковые годы выплат", - отметил В.Гройсман.

При этом он подчеркнул, что деньги берутся под выполнение определенных обязательств. И сделать эту работу нужно еще и для того, чтобы вернуть доверие кредиторов. Допустить сейчас развитие сценария отказа от всех обещаний означает свернуть с пути реформ и нырнуть в дефолт, который несет полное обесценивание доходов граждан и очередной затяжной кризис.

"Мы помним 90-е годы: банкротство страны, галопирующая инфляция. Этого допустить снова нельзя", - резюмировал В.Гройсман.