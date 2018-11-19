Премьер Израиля возглавил министерство обороны страны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что оставляет за собой пост министра обороны после отставки главы военного ведомства Авигдора Либермана.

"Сегодня я впервые вступаю в должность министра обороны. Я вступаю в эту должность в непростой момент, когда есть немало критики в наш адрес", - сказал Б.Нетаньяху в телеобращении к нации в минувшее воскресенье.

Он призвал своих партнеров по коалиции "сделать ответственное дело ради Израиля" и поддержать его.

Во время выступления Б.Нетаньяху упомянул о своем военном опыте в элитном оперативном подразделении "Сайерет Маткаль", и обещал приложить усилия по обеспечению безопасности в юге страны в условиях ракетных обстрелов израильской территории боевиками ХАМАС из сектора Газа.