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03:24 19.11.2018

Премьер Израиля возглавил министерство обороны страны

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что оставляет за собой пост министра обороны после отставки главы военного ведомства Авигдора Либермана.

"Сегодня я впервые вступаю в должность министра обороны. Я вступаю в эту должность в непростой момент, когда есть немало критики в наш адрес", - сказал Б.Нетаньяху в телеобращении к нации в минувшее воскресенье.

Он призвал своих партнеров по коалиции "сделать ответственное дело ради Израиля" и поддержать его.

Во время выступления Б.Нетаньяху упомянул о своем военном опыте в элитном оперативном подразделении "Сайерет Маткаль", и обещал приложить усилия по обеспечению безопасности в юге страны в условиях ракетных обстрелов израильской территории боевиками ХАМАС из сектора Газа.

Теги: #премьер #минобороны #израиль
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