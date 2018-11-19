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02:27 19.11.2018

Гройсман: Показуха подрывает доверие ко всей системе борьбы с коррупцией

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Гройсман: Показуха подрывает доверие ко всей системе борьбы с коррупцией

Выборочное правосудие и "показуха" в системе борьбы с коррупцией подрывает доверие к антикоррупционной инфраструктуры, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Выборочное правосудие и показуха в системе борьбы с коррупцией подрывает не только идеологию этой борьбы, но и доверие к антикоррупционной инфраструктуре в целом", – цитирует пресс-служба Кабмина в воскрсенье заявление премьер-министра, сделанное в эфире телеканала "ВИТА".

Он отметил, что Правительство сделало немало, чтобы существенно сузить саму природу коррупции - путем введения прозрачной системы возврата НДС, введение механизмов децентрализации, широкого использования системы ProZORRO.

"Мы убиваем схемы на таможне, проводим реформу государственной службы. Сейчас важно, чтобы заработал Антикоррупционный суд, были реальные приговоры. Но я против выборочного правосудия. Я против того, когда не наказывают за преступление, а определяют жертву, потом придумывают преступление. Эта показуха подрывает доверие ко всей системе. Важно, чтобы антикоррупционная инфраструктура начала работать и возвращать доверие граждан", – подытожил В.Гройсман.

Теги: #коррупция #борьба #украина
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