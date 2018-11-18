На заседании ПА НАТО Украина представила доклад о связи Кремля с исламскими террористами

В резолюции на 64 сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Канаде, украинская делегация представила очередной доклад о связи Российской Федерации с исламскими террористическими организациями, сообщила глава Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Сегодня, во время заседания NATO Parliamentary Assembly/Assemblée parlementaire de l'OTAN, представляем нашим партнерам очередной доклад о связи Российской Федерации с исламскими террористическими организациями", – написала И.Фриз на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

По ее словам особое внимание в докладе уделено связям Кремля с Талибаном, а также свидетельством поставки оружия и материальных ресурсов. "Талибан - тема отдельного доклада Парламентской Ассамблеи, выносится на обсуждение этой сессии", - отметила И.Фриз.

Она также сообщила, что в докладе есть свидетельства того, как российские спецслужбы поощряют радикальных исламистов покидать территорию России, в том числе, обеспечивая их перелет, и участие в боевых действиях за пределами государства, в частности, в Сирии на стороне Исламского государства.

"Кроме того, многие бывшие иракские баасисты, которые составляли ядро военно-политической элиты во времена Хусейна, а затем - верхушку ИГИЛ - проходили обучение в КГБ СССР. В докладе - много интересных фактов, свидетельств и доказательств такого сотрудничества", - добавила парламентарий.

Также И.Фриз добавила, что еще в 1980-х годах во времена руководства КГБ Юрием Андроповым, была основана идея использования исламского терроризма против стран западной цивилизации.

"Это уже шестой репорт нашей делегации. Сегодня, во время его презентации, президент ПА НАТО и главы делегаций Великобритании, Франции, Германии, США, Канады, Турции, Испании отметили, что эти репорты очень важны для понимания агрессивных действий России", - подытожила И.Фриз.