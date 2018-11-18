События

22:21 18.11.2018

Полиция устанавливает обстоятельства конфликта между экс-командиром Схидного корпуса и представителями Нацкорпуса

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Полиция устанавливает обстоятельства конфликта между экс-командиром Схидного корпуса и представителями Нацкорпуса

В воскресенье вечером в харьковском спорткомплексе "Локомотив" произошла драка между бывшим командиром роты Нацполиции "Схидный корпус", основателем одноименного общественного движения Олегом Ширяевым и представителями Национального корпуса.

"Сегодня я посетил "Локомотив", где проходит Чемпионат Украины по боксу. В помещении ко мне подошли представители Национального корпуса и начали угрожать, после чего затеяли драку", -  написал О.Ширяев на своей странице в Facebook.

По его словам, в числе нападавших были глава межобластного объединения Нацкорпус" в восточных регионах "Терен Схид" Максим Жорин, начальник харьковского штаба Нацкорпуса Константин Немичев и еще несколько человек.

О.Ширяев также опубликовал фото, на котором видно, что у него подбит глаз, перевязана голова, а по лицу течет кровь.

Чуть позже в воскресенье вечером он этот пост удалил.

Адвокат О.Ширяева Алексей Кучер подтвердил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина, информацию о конфликте.

"Насколько мне известно, конфликт был. После него Олег был доставлен в больницу скорой и неотложной помощи", - сказал А.Кучер.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что О.Ширяев обратился с заявлением о том, что его избили.

"В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства драки и лиц, причастных к ней. Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о ее квалификации по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины",-  сказали в отделе коммуникаций.

О.Ширяев был исключен из Нацкорпуса в сентябре 2017 года.

В конце мая 2018 года. Нацкорпус опубликовал заявление, в котором утверждал, что ОО "Схидный корпус" является "очередным политтехнологическим проектом Банковой и СБУ, призванным дискредитировать и дробить правое движение в Украине", а также обвинял О.Ширяева и его организацию в рейдерских атаках на бизнес, контрабанде и т.д. В ответ О.Ширяев назвал Нацкорпус "проектом МВД", заявил, что не разделяет его убеждения, а также заявил о личном конфликте с лидером Нацкорпуса Андреем Билецким из-за смерти одного из основателей "Азова" Ярослава Бабича.

13 сентября 2018 года О.Ширяев был задержан после проведения следственных действий в связи с конфликтом из-за элеватора в с.Занки Харьковской области. Ему было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины. Кроме того, О.Ширяеву инкриминируется ч.1 ст.294 и ч.2 ст. 347 (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением и повреждением имущества, попыткой захвата здания, умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа путем поджога) УК Украины.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех пояснил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", что речь идет о нападении на дом начальника Краснокутского райотделения Национальной полиции в декабре 2015г. Тогда после митинга, в котором участвовали местные жители и представители общественной организации Гражданский корпус "Азов", недовольные работой полиции, в частности, по расследованию изнасилования и убийства 15-летней девочки, часть участников направились сначала к дому отстраненного от выполнения обязанностей начальника Краснокутского РО НП, выбили там окна, свалили забор и стали бросать "коктейли Молотова". Затем они пошли к дому его заместителя, где действовали аналогично.

14 сентября Киевский райсуд Харькова избрал О.Ширяеву меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

11 октября Харьковский апелляционный суд отказался изменить меру пресечения О.Ширяеву.

8 ноября следственный судья Киевского райсуда Харькова Наталья Ефименко вынесла решение о продлении меры пресечения О.Ширяеву в виде содержания под стражей. При этом она определила сумму залога в размере 1 млн.4 тыс.340грн.

12 ноября после внесения залога О.Ширяев вышел из СИЗО.

Теги: #нацкорпус #схидкорпус #украина #конфликт #харьков
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