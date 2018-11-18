Комитет по вопросам гражданского измерения безопасности НАТО принял внесенную украинской стороной правку и единогласно осудил строительство керченского моста

В резолюции на 64 сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Канаде, украинской делегацией внесены и учтены правка об дальнейшем усилении сил сдерживания НАТО на востоке и новый параграф об осуждении строительства керченского моста, сообщила глава Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"На Комитете по вопросам обороны и безопасности NATO Parliamentary Assembly/Assemblée parlementaire de l'OTAN Андрей Левус и Юрий Береза представили и защитили внесенную нашей делегацией правку в резолюцию "Усиление сил сдерживания НАТО на востоке" по обеспечению устойчивости и готовности усиленния дальнейшего присутствия НАТО в Прибалтике, Польше и Черном море", – написала она на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

И.Фриз отметила, что по Крыму в этой резолюции говорится: "выделить необходимые ресурсы для ослабления российских систем А2/AD, которые расположены на территории стран Балтии в Калининграде и Черноморском регионе в Крыму, с помощью таких средств как приобретение передовых истребительных реактивных самолетов, систем препятствий и ракетных систем высокой точности".

Кроме того, члены Комитета Альянса единогласно осудили строительство керченского моста.

"Осуждая незаконное строительство керченского моста Россией, а также политику России в отношении избирательного отказа в доступе и безосновательной задержки украинских и международных судов в Азовском море, сильно обеспокоены новыми угрозами безопасности, экономики и экологии в регионе", – говорится в параграфе, предложенном украинской делегацией.