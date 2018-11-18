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20:22 18.11.2018

Трамп заявил о нежелании слушать аудиозапись убийства Хашкаджи

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Трамп заявил о нежелании слушать аудиозапись убийства Хашкаджи

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему предоставили полную информацию об аудиозаписи убийства журналист Джамаля Хашкаджи, однако он сам не хотел бы слушать запись из-за ее жестокости.

"(Не хочу слушать - ИФ) потому что это мучительная запись. Ужасная запись", - сказал президент в интервью "Фокс-ньюс".

"Это (убийство - ИФ) было очень жестоким, очень грязным и кошмарным", - добавил он.

В конце прошлой недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозаписи с моментом убийства Дж.Хашкаджи США, Франции, ФРГ, Великобритании и Саудовской Аравии.

Саудовский журналист Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства вначале настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

Теги: #сша #трамп #аудиозапись #журналист
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