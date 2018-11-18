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19:19 18.11.2018

В миротворческой миссии на Донбассе женщины должны составлять значительный процент

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В миротворческой миссии на Донбассе женщины должны составлять значительный процент

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко призвала ПА НАТО поддержать инициативу Украины относительно миротворческой миссии на Донбассе, а также участие в ней женщин.

"Традиционно эти дебаты собирают большую аудиторию на Ассамблее. Пользуясь присутствием большого количества делегации, рассказала об участии украинок в мирных процессах, о роли женщин-военных и гражданских для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", – прокомментировала И.Геращенко в Фейсбук в воскресенье свое участие в дискуссии "Женщины. Мир. Безопасность", которая проходила в рамках девятой сессии ПА НАТО в Галифаксе (Канада).

Она отметила, что украинские женщины платят самую высокую и самую страшную цену за российскую агрессию, развязанную против Украины.

"Более 1,5 тыс. вдов, более 2250 мам, потерявших сыновей... Рассказала о юных медсестрах и женщинах-военных, убитых русскими наемниками, о женщинах, которые остаются заложниками на оккупированном Донбассе за проукраинскую позицию. Подчеркнула, что Донбасс и особенно Крым, остаются закрытыми для мониторинговых миссий, мы не можем в полной мере фиксировать все нарушения прав человека там, в том числе, сексуальные преступления", – написала И.Геращенко.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске призвала поддержать инициативу Украины относительно миротворческой миссии на Донбассе.

"Было бы хорошо, чтобы в миротворческой миссии женщины составляли значительный процент", - отметила И.Геращенко.

Кроме того, политик рассказала, что во время дискуссии, стороны обменялись мнениями по активизации роли женщин в миротворческих процессах со специальным представителем Генсека НАТО по женщинам, миру, безопасности Клэр Хатчинсон, которая недавно посещала Украину.

Теги: #миссия #украина #женщины #нато #донбасс
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