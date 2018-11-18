Боевики 8 раз в течение дня обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в ВСУ без потерь

В течение суток воскресенья, с 00.00 по 18.00, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Желобок, Светлодарск, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово. Кроме того, вблизи Желобка, противник применил минометы калибра 82-мм, а в районе Светлодарска – 120-мм", – говорится в сводке пресс-центра, опубликованной на странице штаба ООС в Фейсбук в воскресенье вечером.

В информации отмечается, что подразделения обороняющихся адекватно подавляли вражеский огонь применением соответствующих огневых средств, "потерь среди личного состава наших войск не допущено".

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.