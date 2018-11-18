События

18:15 18.11.2018

Боевики 8 раз в течение дня обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в ВСУ без потерь

1 мин читать
Боевики 8 раз в течение дня обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в ВСУ без потерь

В течение суток воскресенья, с 00.00 по 18.00, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Желобок, Светлодарск, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово. Кроме того, вблизи Желобка, противник применил минометы калибра 82-мм, а в районе Светлодарска – 120-мм", – говорится в сводке пресс-центра, опубликованной на странице штаба ООС в Фейсбук в воскресенье вечером.

В информации отмечается, что подразделения обороняющихся адекватно подавляли вражеский огонь применением соответствующих огневых средств, "потерь среди личного состава наших войск не допущено".

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Теги: #оос #украина #донбасс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Во второй половине дня 18 ноября в Киеве местами небольшой мокрый снег и гололедица

На Донбассе за сутки погиб один украинский военный

На нескольких мостах и путепроводах Киева выполнены ремонтные работы – КГГА

В Запорожье местные жители высадили 30 кленов на территории городского парка

Командующий ВМС Украины проверил ход строительства объектов для национального флота

Пограничник, на которого наехал машиной контрабандист на Закарпатье, скончался, не приходя в сознание

Украинские парламентарии пригласили представителей Канады наблюдателями на выборах 2019 года - Геращенко

Украинские военные восстановили мост, разрушенный боевиками – Порошенко

Госсекретарь Минобороны Дублян уволился с воинской службы

Боевики семь раз в течение дня обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военнослужащий погиб

ПОСЛЕДНЕЕ

Влада дозволила білоруській опозиції провести 24 листопада мітинг на честь Слуцького повстання

Оппозиции Беларуси разрешили провести 24 ноября митинг в честь Слуцкого восстания

В Киеве разыскивают хулиганов, напавших на иностранного фотографа

Полицейские не допустили провокацию во время акции в Киеве

Лидер оппозиционного Народного фронта Азербайджана задержан на несанкционированном шествии в Баку

Янукович не сможет выступить с последним словом в суде по госизмене из-за травмы

Дожди и мокрый снег: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды

Спецпредставитель США и талибы провели в Катаре трехдневные переговоры

На Одесщине правоохранители задержали автомобиль с грузом контрабандных сигарет на 200 тыс. грн

В результате аварии на окружной дороге под Харьковом один человек погиб, трое пострадали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА