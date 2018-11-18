События

16:06 18.11.2018

Оппозиции Беларуси разрешили провести 24 ноября митинг в честь Слуцкого восстания

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Слуцкий районный исполнительный комитет дал разрешение на проведение 24 ноября демонстрации и митинга в честь 97-й годовщины Слуцкого восстания, сообщили в пресс-службе партии БНФ.

"Массовые мероприятия состоятся 24 ноября. В 11:00 назначен сбор участников возле городского стадиона, далее демонстрация двинется к городскому парку, в котором от 11:45 до 12:30 пройдет митинг", - говорится в сообщении пресс-службы партии.

Как и в прошлом году, местные власти изменили маршрут акции, не позволив пройти колонной по главной улице Слуцка, как было запланировано по первоначальной заявке.

Организаторами акции выступают представители партии БНФ, движения "За Свободу" и движения солидарности "Вместе".

Слуцкое восстание 1920 года - восстание против советской власти в районе города Слуцка. Целью восстания была объявлена защита независимости Беларуси от советской оккупации.

Теги: #опозиция #беларусь
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