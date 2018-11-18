События

15:34 18.11.2018

В Киеве разыскивают хулиганов, напавших на иностранного фотографа

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В Киеве разыскивают хулиганов, напавших на иностранного фотографа

В воскресенье в 12:45 в Киеве вблизи Владимирского собора двое неизвестных напали на проводившего фотосъемку иностранца, после чего скрылись и в настоящее время сотрудники полиции разыскивают хулиганов.

"Во время общения с правоохранителями иностранец рассказал, что проводил фотосъемку, когда у него возник словесный конфликт с двумя мужчинами. В результате один из них ударил потерпевшего в лицо, а другой - применил газовый баллончик. После этого нападавшие скрылись. Их фото со спины иностранец передал полицейским. Продолжаются поиски правонарушителей", - сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Уголовное производство начато по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до 4 лет лишения свободы.

Теги: #киев #фотограф
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