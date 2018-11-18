Полицейские не допустили провокацию во время акции в Киеве

В Киеве в воскресенье днем возле станции метро "Университет" правоохранители не допустили провокации против собиравшихся участников акции, которые, согласно заявке, своим мероприятием хотели привлечь внимание общества к проблемам трансгендерных людей.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киеве, в это время представители других организаций, которые проводили мероприятие в Парке им.Тараса Шевченко, пытались устроить провокацию, прибыв на станцию метро.

"Полицейские, чтобы не допустить конфликтов, разделили участников. В это время неизвестный мужчина применил газовый баллончик, в результате чего двум людям понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Правоохранители продолжают нести службу в центральной части города.