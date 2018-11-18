События

13:33 18.11.2018

Лидер оппозиционного Народного фронта Азербайджана задержан на несанкционированном шествии в Баку

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Более 10 человек, в том числе и председатель оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, задержаны сотрудниками правоохранительных органов в ходе несанкционированного шествия в Баку, прошедшего накануне, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

"11 организаторов акции, в том числе и председатель ПНФА Али Керимли, задержаны", - отмечается в сообщении.

Всего в Сабаильское районное управление полиции г.Баку было доставлено 52 участника акции, 41 из которых был отпущен после соответствующего предупреждения.

"17 ноября примерно в 16:00 часов около 150 членов Партии Народного фронта Азербайджана, несмотря на предупреждение со стороны ГУПГБ, собравшись на Парламентском проспекте столицы, попытались пройти митингом-шествием в направлении Аллеи шехидов. Акция была приурочена к 30-летию "уличного движения", но на самом деле преследовала политические цели", - говорится в сообщении.

ГУБГБ отмечает, что "проведение несанкционированной акции, сопровождавшейся нарушением общественного порядка, было предотвращено".

По факту в Сабаильском РУП составлены административные протоколы по статьям 513.1 и 513.2 Кодекса административных правонарушений, собранные материалы направлены для дальнейшего рассмотрения в районный суд.

Теги: #азербайджан
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