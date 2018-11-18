Янукович не сможет выступить с последним словом в суде по госизмене из-за травмы

Экс-президент Украины Виктор Янукович 19 ноября не сможет выступить с последним словом в режиме видеоконференции в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене из-за полученной травмы, сообщил его адвокат Александр Горошинский.

"Я подтверждаю тот факт, что Виктор Янукович получил тяжелую травму, он госпитализирован. У нас вчера состоялась с ним короткая встреча, мы буквально обмолвились несколькими словами о завтрашнем заседании суда. Безусловно, он не сможет принимать участие в суде по состоянию здоровья, он фактически на сегодняшний день не может передвигаться", - рассказал он в эфире телеканала "News One" в воскресенье.

А.Горошинский также отметил, что намерен просить Оболонский суд рассмотреть заявление экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого о проведении его допроса в данном процессе. Ранее на своей странице в Facebook адвокат разместил сканкопии данного заявления, датируемого 7 ноября.

Кроме того, А.Горошинский указал, что на сегодняшний день еще нет информации о проведении его регистрации Министерством юстиции Российской Федерации в реестре иностранных адвокатов РФ, чтобы он мог оказывать правовую помощь В.Януковичу во время его выступления в Оболонском суде по делу о госизмене.

Как сообщалось, 30 октября Оболонский суд Киева объявил о завершении судебных дебатов по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Суд также предоставил адвокату А.Горошинскому время для регистрации в реестре иностранных адвокатов РФ, чтобы он мог присутствовать при выступлении В.Януковича в суде с последним словом в режиме видеоконференции и оказывать ему правовую помощь.

"Суд считает, что 19 ноября является именно тем разумным сроком, за который вы можете либо зарегистрироваться, либо не зарегистрироваться. Если по тем или иным причинам суд не сможет услышать Виктора Януковича, он не воспользуется своим правом, то согласно требованиям УПК у суда возникает обязанность и право выйти в совещательную комнату для принятия окончательного решения по делу", - подчеркнул председательствующий судья Владислав Девятко.

Судья отметил, что эта дата является окончательной для выступления В.Януковича по делу о госизмене с последним словом.

18 ноября российские СМИ сообщили, что В,Януковича госпитализировали в научно исследовательский институт скорой помощи имени Склифасовского в Москве.

По данным "Комсомольской правды", В.Януковича госпитализировали 16 ноября с подозрением на травму позвоночника и травму колена, которые он получил во время игры в теннис. "В блоке больницы, где ему оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, но в скором времени Януковича увезли в какую-то частную клинику", - говорится в сообщении газеты.