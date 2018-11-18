Дожди и мокрый снег: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды

В ближайшие сутки в северной части Украины и большинстве восточных областей сохранится холодный относительно сухой воздух, на остальную территорию постепенно распространится влажная воздушная масса, усилится ветер, на крайнем юге потеплеет, сообщает Укргидрометцентр.

В северных, Волынской, Ровненской, Харьковской и Луганской областях без осадков; на остальной территории ночью без существенных осадков, днем мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, в южной части сильные осадки.

На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, на западе и юге 0-5° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на крайнем юге 5-10° тепла.

В Киеве без осадков; температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 ноября самая высокая температура днем была 14,4 в 1926г., самая низкая ночью -17,6 в 1902г.

20 ноября ночью в южных, восточных и центральных областях, днем в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях мокрый снег, временами с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, в Крыму дождь (ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях местами сильный мокрый снег), на остальной территории без осадков.

На дорогах кое-где гололедица.

Ветер восточный и северо-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, на юге страны и в Закарпатье около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла, в Закарпатье 4-9° тепла.

В Киеве на 20 ноября без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.