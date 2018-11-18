На Одесщине правоохранители задержали автомобиль с грузом контрабандных сигарет на 200000 тысяч гривен – Госпогранслужба

УВ Одесской области автодороге "Кодыма-Балта" правоохранители задержали автомобиль "Фольцваген" с 9-ю ящиками сигарет без акцизных марок, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В легковом автомобиле "Фольксваген" литовской регистрации кроме водителя, гражданина Украины, ехал еще и пассажир, также наш соотечественник. В багажнике и салоне иномарки они везли 9 ящиков сигарет без акцизных марок" – говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины в воскресенье утром.

На двух граждан Украины - жителей Одесской и Николаевской областей, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 202 КУоАП. По предварительной оценке стоимость "товара" составляет 200000 тысяч гривен.

Обнаруженные сигареты и автомобиль переданы сотрудникам ГФС.