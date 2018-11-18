События

10:41 18.11.2018

На Одесщине правоохранители задержали автомобиль с грузом контрабандных сигарет на 200000 тысяч гривен – Госпогранслужба

1 мин читать
На Одесщине правоохранители задержали автомобиль с грузом контрабандных сигарет на 200000 тысяч гривен – Госпогранслужба

УВ Одесской области автодороге "Кодыма-Балта" правоохранители задержали автомобиль "Фольцваген" с 9-ю ящиками сигарет без акцизных марок, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В легковом автомобиле "Фольксваген" литовской регистрации кроме водителя, гражданина Украины, ехал еще и пассажир, также наш соотечественник. В багажнике и салоне иномарки они везли 9 ящиков сигарет без акцизных марок" – говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины в воскресенье утром.

На двух граждан Украины - жителей Одесской и Николаевской областей, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 202 КУоАП. По предварительной оценке стоимость "товара" составляет 200000 тысяч гривен.

Обнаруженные сигареты и автомобиль переданы сотрудникам ГФС.

Теги: #сигареты #украина #одесская #контрабанда
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В результате аварии на окружной дороге под Харьковом один человек погиб, трое пострадали – полиция

Экс-президента Януковича госпитализировали в Москве – РосСМИ

Во второй половине дня 18 ноября в Киеве местами небольшой мокрый снег и гололедица

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

На нескольких мостах и путепроводах Киева выполнены ремонтные работы – КГГА

В Запорожье местные жители высадили 30 кленов на территории городского парка

Командующий ВМС Украины проверил ход строительства объектов для национального флота

Пограничник, на которого наехал машиной контрабандист на Закарпатье, скончался, не приходя в сознание

Украинские парламентарии пригласили представителей Канады наблюдателями на выборах 2019 года - Геращенко

Украинские военные восстановили мост, разрушенный боевиками – Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Спецпредставитель США и талибы провели в Катаре трехдневные переговоры

Меркель и Макрон встретятся 18 ноября в Берлине

ЕС требует привлечь к ответственности виновных в убийстве саудовского журналиста Хашкаджи

Премьер Эстонии проведет переговоры о сохранении правительства на фоне разногласий из-за пакта ООН о миграции

Баку готовит "решительный протест" Вашингтону в связи с визитом главы НКР Саакяна в США

Госсекретарь Минобороны Дублян уволился с воинской службы

Боевики семь раз в течение дня обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военнослужащий погиб

Порошенко: никогда ранее отношения Украины и США не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими

Трамп заявил, что верит вице-президенту Пенсу на все 100%

Смертница взорвала себя в РФ возле КПП полиции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА