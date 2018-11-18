В результате аварии на окружной дороге под Харьковом один человек погиб, трое пострадали – полиция
В результате столкновения микроавтобуса Volkswagen с Chevrolet, которое произошло на окружной дороге под Харьковом, один человек погиб, трое доставлены в больницу.
"По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Chevrolet. От полученных травм 20-летний водитель Chevrolet погиб на месте, 35-летний водитель и 33-летний пассажир Volkswagen, 33-летняя пассажирка Chevrolet с травмами различной степени тяжести были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.
В настоящее время водитель Volkswagen задержан в порядке ст. 208 УК Украины.
Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.