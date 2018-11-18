События

10:23 18.11.2018

В результате аварии на окружной дороге под Харьковом один человек погиб, трое пострадали – полиция

1 мин читать
В результате аварии на окружной дороге под Харьковом один человек погиб, трое пострадали – полиция

В результате столкновения микроавтобуса Volkswagen с Chevrolet, которое произошло на окружной дороге под Харьковом, один человек погиб, трое доставлены в больницу.

"По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Chevrolet. От полученных травм 20-летний водитель Chevrolet погиб на месте, 35-летний водитель и 33-летний пассажир Volkswagen, 33-летняя пассажирка Chevrolet с травмами различной степени тяжести были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.

В настоящее время водитель Volkswagen задержан в порядке ст. 208 УК Украины.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Теги: #жертвы #дтп #украина #харьковская
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На Одесщине правоохранители задержали автомобиль с грузом контрабандных сигарет на 200000 тысяч гривен – Госпогранслужба

Экс-президента Януковича госпитализировали в Москве – РосСМИ

Во второй половине дня 18 ноября в Киеве местами небольшой мокрый снег и гололедица

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

На нескольких мостах и путепроводах Киева выполнены ремонтные работы – КГГА

В Запорожье местные жители высадили 30 кленов на территории городского парка

Командующий ВМС Украины проверил ход строительства объектов для национального флота

Пограничник, на которого наехал машиной контрабандист на Закарпатье, скончался, не приходя в сознание

Украинские парламентарии пригласили представителей Канады наблюдателями на выборах 2019 года - Геращенко

Украинские военные восстановили мост, разрушенный боевиками – Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Спецпредставитель США и талибы провели в Катаре трехдневные переговоры

Меркель и Макрон встретятся 18 ноября в Берлине

ЕС требует привлечь к ответственности виновных в убийстве саудовского журналиста Хашкаджи

Премьер Эстонии проведет переговоры о сохранении правительства на фоне разногласий из-за пакта ООН о миграции

Баку готовит "решительный протест" Вашингтону в связи с визитом главы НКР Саакяна в США

Госсекретарь Минобороны Дублян уволился с воинской службы

Боевики семь раз в течение дня обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военнослужащий погиб

Порошенко: никогда ранее отношения Украины и США не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими

Трамп заявил, что верит вице-президенту Пенсу на все 100%

Смертница взорвала себя в РФ возле КПП полиции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА