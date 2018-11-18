События

10:00 18.11.2018

Экс-президента Януковича госпитализировали в Москве – РосСМИ

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Экс-президента Януковича госпитализировали в Москве – РосСМИ

Экс-президента Украины Виктора Януковича госпитализировали в научно исследовательский институт скорой помощи имени Склифасовского в Москве.

Об этом сообщает издание "Комсомольская правда" со ссылкой на собственный источник.

По данным газеты Януковича госпитализировали 16 ноября с подозрением на травму позвоночника и травму колена, которые он получил во время игры в теннис.

"В блоке больницы, где ему оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, но в скором времени Януковича увезли в какую-то частную клинику" говорится в сообщении газеты "Комсомольская правда" в воскресенье утром.

Теги: #украина #госпитализация #янукович
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