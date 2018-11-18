События

09:18 18.11.2018

Во второй половине дня 18 ноября в Киеве местами небольшой мокрый снег и гололедица - КГГА

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Во второй половине дня 18 ноября в Киеве местами небольшой мокрый снег и гололедица - КГГА

Во второй половине дня 18 ноября в Киеве местами ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидромецентр.

"Во второй половине дня 18 ноября в столице местами ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре. По прогнозу синоптиков, в столице сегодня будет переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.. Температура днем около 0º" - говорится в сообщении КГГА.

Теги: #киев #кгга #погода #украина
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