Во второй половине дня 18 ноября в Киеве местами небольшой мокрый снег и гололедица - КГГА

Во второй половине дня 18 ноября в Киеве местами ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидромецентр.

"Во второй половине дня 18 ноября в столице местами ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре. По прогнозу синоптиков, в столице сегодня будет переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.. Температура днем около 0º" - говорится в сообщении КГГА.