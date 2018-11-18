За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб – штаб ООС

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий погиб, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом зафиксировано 10 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями…Во время боевых действий, 17 ноября, ранения несовместимое с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил" - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Песчаное, Желобок, Новотошковское, Орехово, Вильный, Троицкое и Светлодарск.

"Вблизи Желобка, хутора Вильный и Светлодарска противник вел огонь из минометов 120-го калибра. По опорным пунктам неподалеку Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского и Широкино оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов" – отметили в штабе ООС.

"С начала текущих суток противник, из гранатометов и стрелкового оружия, вел огонь неподалеку Гнутово. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки двое боевиков были уничтожены, еще двое получили ранения.