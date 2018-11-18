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06:11 18.11.2018

На нескольких мостах и путепроводах Киева выполнены ремонтные работы – КГГА

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На нескольких мостах и путепроводах Киева выполнены ремонтные работы – КГГА

 На нескольких мостах и путепроводах Киева в этом году был выполнены ремонтные работы, сообщил первый заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Иван Шпилевой.

"Столичные мосты, основная масса которых построена еще в 50-70-е, годы нещадно эксплуатировались, и никто не вкладывался в их ремонт. Загруженность путепроводов, мостов и других инженерных сооружений сегодня составляет 140%. Поэтому в столице было проведено их комплексное обследование", - отметил И. Шпилевой.

Он рассказал, что в этом году уже завершен капитальный ремонт мостов на Одесской площади, проспекте Науки, на ул. Малинской, Железнодорожной, путепроводов на Нивках, бульваре Вацлава Гавела, ул. Палладина, на пересечении ул. Кирилловской и ул. Елены Телиги, Святошинском мосту и тому подобное. Также продолжаются работы на мосту им. Е.А. Патона, в следующем году ремонт будет продолжен. Продолжается ремонт деформационных швов на Южном мосту. К концу лета 2019 планируется завершить работы на Русановском мосту.

Теги: #киев #кгга #ремонт #украина #мосты
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