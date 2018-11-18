В Запорожье местные жители высадили 30 кленов на территории городского парка

Жители Запорожья высадили 30 кленов-яворов на территории городского парка Яланского, который был уничтожен минувшим летом фирмой- арендатором, решившей построить на месте полутысячи деревьев торговый центр.

Как передает корреспондент агентства "ИнтерфаксУкраина", в субботу более сотни запорожцев приняли участие в импровизированном субботнике по возрождению парка Яланского, уничтоженного местной фирмой –фирмой арендатором в августе 2018 г., несмотря на протесты местной громады, и при молчаливом согласии властей Запорожья.

Участники акции заявили, что организовались самостоятельно, узнав об акции из соцсетей.

По их словам, они решили самостоятельно возродить уничтоженный парк Яланского, не дожидаясь судебных вердиктов, "поскольку не могут наблюдать безразличие городской власти Запорожья к беспределу фирмы-арендатора парка, которая в августе вырубила более 500 здоровых деревьев в экологически неблагополучном Вознесеновском районе Запорожья".

Первым шагом запорожцев к возрождению парка, стала высадка на его территории 30 кленов-яворов, которые подарил Запорожью житель г.Белая Церковь (Киевская область), передав саженцы через активистов Национального корпуса Запорожья.

"Чувства только радостные, потому что это возрождение нашего парка. Тот, кто его погубил, пускай ему стыдно будет. Все зависит от народа. Если он будет стоять за свое, за свой социальный парк, конечно он сохранится. Городская власть, к сожалению, не защищает в этом вопросе народ сегодня, потому мы сами должны встать на защиту всего своего, народного" – заявил агентству участник акции Вадим Вышинский.

Также, участники субботника рассказали, что продолжат свою борьбу за городской парк, и уже весной высадят здесь новые деревья.

Помощь в создании красивого и удобного для людей парка отдыха участникам акции оказывают местные волонтеры –дендрологи.

"Одной высадкой деревьев мы этот парк, конечно не возродим. Поэтому мы выступаем за то, чтобы создать полноценный проект реконструкции парка. Но сегодня народ сделал первый шаг к возрождению этой зеленой зоны Запорожья" - отметил активист Максим Зайченко.

Как сообщалось, 7 августа фирма –арендатор запорожского городского парка Яланского, вопреки протестам жителей Запорожья, вырубила около 600 деревьев, чтобы построить здесь торговый центр. Выяснилось, что разрешение на аренду городского парка, фирма получила на основании решения Запорожского городского совета еще 10 лет назад - в 2008 году 9 августа возмущенные запорожцы снесли строительный забор, вознесенный арендатором , вокруг парка, а также прогнали титушек, которые охраняли территорию. Ветки от вырубленных парковых деревьев горожане принесли к дверям мэрии в знак протеста против "равнодушия городских властей к уничтожению городского парка, который является одной из немногочисленных зеленых зон в экологически неблагополучном Запорожье".

На данный момент известно, все работы по строительству торгового центра на месте парка Яланского остановлены, в судах имеется минимум 4 судебных иска общественных организаций, горожан о незаконности вырубки городского парка. Также известно, что досудебное расследование по этому вопросу также ведет местная прокуратура.