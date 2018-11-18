События

01:02 18.11.2018

Командующий ВМС Украины проверил ход строительства объектов для национального флота

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Командующий ВМС Украины проверил ход строительства объектов для национального флота

Командующий Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко проверил ход строительства объектов для личного состава национального флота, сообщает пресс-центр Командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

."В ходе работы было осмотрено текущее состояние создания объектов социальной инфраструктуры" – говорится в сообщении на официальной странице ВМС ВСУ в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Командующий ВМС Украины отметил, что вскоре экипажи кораблей и катеров Морского командования и военно-морской базы "Юг" заселится в казарму улучшенного типа в Газовом переулке. Кроме того командующий проинспектировал ход строительных работ военного городка для подразделений морской пехоты.

Теги: #командующий #вмс #украина
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