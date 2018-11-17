Пограничник, на которого наехал машиной контрабандист на Закарпатье, скончался, не приходя в сознание

На Закарпатье, во время исполнения служебных обязанностей погиб сотрудник Государственной пограничной службы Украины, сообщил глава ведомства Петр Цигикал.

"Час назад от полученных травм в больнице, не приходя в сознание скончался начальник отдела пограничной службы "Деловое" майор Вадим Березенский. Выражаю от себя лично и от всего персонала Госпогранслужбы Украины слова глубокого сочувствия и скорби родным и близким офицера" – говорится в сообщении на официальной странице П. Цигикала в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Глава Госпогранслужбы отметил, что водитель, совершивший наезд на пограничника задержан.

"Человек, совершивший этот бессмысленный и жестокий поступок - наезд на пограничника, уже в полиции. Надеемся, что правосудие будет строгим и справедливым" – подытожил П. Цигикал.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков добавил, что преступник задержан, и завтра суд определит ему меру пресечения.

"Сбежавший с места преступления евробляхер - контрабандист, убивший пограничника, задержан полицией несколько часов назад. Завтра суд - ст. 348 УК. Мера наказания по статье - пожизненная тюрьма" – написал в своем официальном аккаунте в Твиттере А. Аваков в субботу вечером.