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22:58 17.11.2018

Украинские парламентарии пригласили представителей Канады наблюдателями на выборах 2019 года -Геращенко

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Украинские парламентарии пригласили представителей Канады наблюдателями на выборах 2019 года -Геращенко

Представители украинской парламентской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, встретились с канадскими коллегами, которых пригласили в качестве наблюдателей на выборы 2019 года в Украине, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.

Парламентарии обсуждали возможности усиления санкций против РФ в связи с проводимыми ею псевдовыборами, незаконным содержанием заложников и политзаключенных, милитаризацией Азовского моря.

"Также призвали Канаду поддержать Украину в нашей борьбе против политического проекта "Северный поток – 2"", - добавила И. Геращенко.

Первый вице-спикер Верховной Рады отметила, что канадские парламентарии получили приглашение быть наблюдателями на выборах 2019 года в Украине.

"Особое внимание уделили военной агрессии РФ против Украины и проблематике "Женщины. Мир. Безопасность". Канада выступает за усиление роли женщин в миротворческих процессах и операциях и мы занимаем ту же позицию, и поддерживаем все проекты, направленные на усиление роли женщин в миротворческих процессах, поддержку женщин, пострадавших от конфликта в Донбассе", - подытожила И. Геращенко.

Теги: #парламентарии #сотрудничество #украина #канада
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