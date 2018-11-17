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21:49 17.11.2018

Баку готовит "решительный протест" Вашингтону в связи с визитом главы НКР Саакяна в США

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Баку готовит "решительный протест" Вашингтону в связи с визитом главы НКР Саакяна в США

Официальный Баку готовится по дипломатическим каналам выразить протест американской стороне в связи с визитом главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна в США, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Средства массовой информации сообщают о визите позиционирующего себя в качестве "главы" созданного на оккупированных азербайджанских территориях незаконного режима Бако Саакяна в США. Азербайджан по дипломатическим каналам выразит решительный протест США в связи с этим", - отмечается в заявлении.

"Въезд представителя самопровозглашенного режима в США и разрешение на пропаганду самопровозглашенного режима на американской территории идет вразрез с взятыми на себя этой страной обязательствами в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, а также неоднократно озвучиваемой официальной позицией о непризнании американской стороной самопровозглашенного сепаратистского режима. Подобный шаг также наносит ущерб переговорам по разрешению конфликта", - подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана.

В документе отмечается, что выдача американской стороны визы Б.Саакяну создает серьезные вопросы о визовых процедурах в США

Теги: #сша #протест #карабах #азербайджан
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