Украинские военные восстановили мост, разрушенный боевиками – Порошенко

Украинские военные восстановили разрушенный незаконными вооруженными формированиями мост в Папаснянском районе Луганской области, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Украинские военные восстановили этот мост под Попасной, который был поврежден оккупантами в 2014 году. Теперь здесь снова движется военный и гражданский транспорт" – написал П. Порошенко в своем официальном аккаунте в Твиттере в субботу вечером.

Президент Украины отметил, что Украина постепенно ремонтирует поврежденные объекты инфраструктуры на Донбассе.

"Этот мост, как и сотни других объектов, которые постепенно ремонтируются на украинском Донбассе, наглядно демонстрирует - пока на оккупированных российскими террористами территориях царит разруха, Украина восстанавливается!" – подытожил П. Порошенко.