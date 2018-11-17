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20:50 17.11.2018

Украинские военные восстановили мост, разрушенный боевиками – Порошенко

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Украинские военные восстановили мост, разрушенный боевиками – Порошенко

Украинские военные восстановили разрушенный незаконными вооруженными формированиями мост в Папаснянском районе Луганской области, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Украинские военные восстановили этот мост под Попасной, который был поврежден оккупантами в 2014 году. Теперь здесь снова движется военный и гражданский транспорт" –  написал П. Порошенко в своем официальном аккаунте в Твиттере в субботу вечером.

Президент Украины отметил, что Украина постепенно ремонтирует поврежденные объекты инфраструктуры на Донбассе.

"Этот мост, как и сотни других объектов, которые постепенно ремонтируются на украинском Донбассе, наглядно демонстрирует - пока на оккупированных российскими террористами территориях царит разруха, Украина восстанавливается!" – подытожил П. Порошенко.

Теги: #президент #военные #украина #мост
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